RTL 9 22:10 bis 23:40 Actionfilm Y a-t-il un flic pour sauver le président ? USA 1991 20 40 60 80 100 Merken Tels le vin nouveau, le Père Noël, les moussons et les marées ; tels la grippe, la peste et les impôts, le lieutenant Frank Drebin est de retour... Pourtant, depuis trois ans, Frank Drebin doute de lui-même. Hanté par sa trop brève idylle avec la divine Jane, le policier le plus zélé des États-Unis semble avoir perdu goût à la vie. Mais tel le Phoenix, il s'est relancé à corps perdu dans une lutte acharnée contre la Pègre. Et sa ténacité a payé : Frank Drebin vient d'abattre (ou plus exactement écraser) son millième dealer, exploit pour lequel le Président Bush l'invite à la Maison Blanche... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leslie Nielsen (Lt. Frank Drebin) Priscilla Presley (Jane Spencer) George Kennedy (Ed Hocken) O.J. Simpson (Nordberg) Robert Goulet (Quentin Hapsburg) Richard Griffiths (Dr. Meinheimer / Earl Hacker) Jacqueline Brookes (Commissioner Brumford) Originaltitel: The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear Regie: David Zucker Drehbuch: David Zucker, Pat Proft, Jerry Zucker, Jim Abrahams Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 12