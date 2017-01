France 2 23:30 bis 00:30 Sonstiges Adieu paysans F 2014 16:9 HDTV Merken En 1947, les villes de France crient leur faim. Jamais le pays n'a compté autant de paysans. Mais le monde rural doit évoluer. La mécanisation impose un nouveau rythme. Le crédit révolutionne l'économie et la mentalité paysanne. L'endettement permet de produire plus et contraint à produire plus. Le modèle traditionnel, où patriarche, famille et entreprise ne faisaient qu'un, implose. La nouvelle génération se tourne vers Bruxelles et ses quotas. De la Bretagne au Larzac, les campagnes entrent en convulsions. Bientôt un mythe va naître : le mythe paysan qui connaît son apogée avec la Grande Moisson en juin 1990 sur les Champs-Elysées. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Audrey Maurion