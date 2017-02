France 2 21:45 bis 22:45 Sonstiges Cherif Que justice soit faite F 2017 16:9 HDTV Merken L'assassinat de l'avocat du principal suspect dans la mort du frère d'Adeline met Cherif et Briard sous pression. L'enquête est confiée en parallèle à Sylvie Delmas, patronne d'Interpol. Celle-ci est bien décidée à faire le ménage pour empêcher Cherif et Briard de remonter jusqu'à elle. Une véritable course poursuite s'engage. Les deux parties sont réticentes à abattre leurs cartes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mélèze Bouzid (Sarah Cherif) Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif) Carole Bianic (Adeline Briard) Greg Germain (Jean-Paul Doucet) Catherine Marchal (Sylvie Delmas) François Bureloup (Joël Baudemont) Vincent Primault (Philippe Dejax) Regie: Chris Briant Drehbuch: Lionel Olenga, Marine Gacem