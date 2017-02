France 2 23:55 bis 01:15 Sonstiges Alcaline, le concert Slimane 16:9 Merken Le vainqueur de l'édition 2016 de "The Voice", auteur d'un premier album intitulé "A bout de rêves", défend ses titres sur la scène du Trianon, à Paris. L'artiste à fleur de peau, sensible et solaire, s'était fait remarquer pour ses qualités d'interpétation. L'émotion est toujours palpable au moment de chanter "Paname" ou encore "Adieu" devant les fans qui l'ont découvert à la télévision et apprécient désormais sa prose. In Google-Kalender eintragen

