Il y a en France 8,8 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis les années 2000. Parmi eux, des jeunes, des seniors mais surtout de plus en plus de familles. Elles ont un objectif : sortir de la précarité pour offrir à leurs enfants des conditions de vie décentes. Parmi les témoins amenés à débattre figurent notamment Janique, mère de deux enfants, qui a vécu un an et demi sous une tente avec eux, craignant qu'ils soient placés par les services sociaux. Isabelle, quant à elle, a été placée à 10 ans en foyer sur décision de justice, car sa famille était en situation d'extrême précarité. Elle a vécu ce placement comme une chance. Luc, ancien chef d'entreprise en faillite, vit dans sa voiture depuis sept mois. Moderation: Julian Bugier Gäste: Gäste: Arnaud Sélignac, Emmanuelle Pisz, Laurent Gebler, Claire Hédon, Emmanuelle Cosse, Michel Pouzol, Nicolas Duvoux, Christophe Robert