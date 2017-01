France 2 22:25 bis 23:10 Krimiserie Castle La rançon de la gloire USA 2014 16:9 HDTV Merken Une célèbre chanteuse pop, Mandy Sutton, est retrouvée morte dans l'allée de son immeuble. Face aux enquêteurs, la mère et l'assistante de la victime avouent que le mode de vie de la jeune femme de 22 ans était désapprouvé par un grand nombre de personnes. D'ailleurs, les derniers jours avant sa mort, Mandy n'avait cessé de faire la fête. Quant à son petit ami, Zach, il l'avait quittée après la découverte, dans la presse, de photos d'elle en train d'embrasser un autre homme. Mais un élément vient bouleverser l'enquête : la victime se trouve être Claire Samuels. Cette dernière travaillait pour Mandy en tant que sosie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Seamus Dever (Kevin Ryan) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Alexandra Chando (Mandy Sutton) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Rob Hanning, Andrew W. Marlowe Kamera: James L. Carter Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12