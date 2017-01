France 2 21:45 bis 22:25 Sonstiges Castle Dans la ligne de mire USA 2015 16:9 HDTV Merken Après une journée de travail, Castle et Kate proposent à leur collègue Kevin Ryan d'aller boire un verre. Celui-ci leur annonce qu'il a été embauché avec son beau-frère Frank pour assurer, le soir même, la sécurité d'un politicien au cours d'une fête de charité. Lorsque Frank présente Kevin au député Lopez, ce dernier lui explique qu'il ne devrait pas y avoir de menaces physiques contre sa personne, mais que son rôle est surtout d'empêcher des photographes de prendre des photos inconvenantes. Pourtant, durant la soirée, lorsque l'homme politique s'écarte de la foule pour parler avec Carolyn Decker de son projet sur la propreté de l'eau, un individu s'approche et tire plusieurs coups de feu... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Bill Roe Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Jim Adler Musik: Robert Duncan

