Trickserie Zigby, das Zebra Zigby und die Mango / Zigby und der wilde Riese CDN, SIN, AUS 2005-2009 Zigby und die Mango: Die kleine Sarah hätte so gerne eine Mango, doch leider hat der verfressene Matze sämtliche Mangobäume leer gefuttert. Weit und breit gibt es keine einzige der süßen Früchte mehr! Deshalb entschließt sich Zigby, ein Boot zu bauen, um die Insel herum zu fahren und auf der anderen Seite die Früchte eines noch vollen Mangobaums zu ernten. Doch die drei Äffchen Wutzi, Lucie und Putzi scheinen schneller und mindestens genauso gierig auf diese Mangos zu sein wie Sarah. Zigbys ganze Unternehmung läuft Gefahr fehlzuschlagen. Mit leeren Händen will unser Zebra aber auf gar keinen Fall heimkehren. Sarah wäre allzu sehr enttäuscht! Zigby und der wilde Riese: Während Leon schläft, verschwindet seine geliebte Muschel auf Nimmerwiedersehen. Gleichzeitig ist aus dem Dschungel ein merkwürdiges Brüllen zu hören. Da haben es die drei Äffchen nicht schwer, das Gerücht auszugeben, ein wilder Riese sei unterwegs und verantwortlich für den Muschel-Diebstahl. Zigby entschließt sich, mit Matze, Bertie und Leon dem vermeintlichen Riesen auf den Grund zu gehen. Sie unternehmen eine Expedition in den Dschungel. Tatsächlich finden sie dort unheimlich große Fußspuren, und auch das Brüllen ist erneut zu hören. Wem sind sie hier auf der Spur? Dem Riesen? Oder führen die drei Äffchen Zigby und seine Freunde an der Nase herum? Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnard Drehbuch: Guy Hallifax, Brendan Luno, Louise Moon, Cathy Moss