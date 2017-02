RTL 9 13:45 bis 15:20 Sonstiges Un poids sur la conscience USA, CDN 2004 Merken Epouse de ministre et mère de famille accomplie, Jo mène une vie paisible jusqu'au jour où un ancien copain de lycée amène son chien dans son cabinet de vétérinaire. Jo le reconnaît rapidement : Eli faisait partie de son entourage étant jeune et elle était même amoureuse de lui... Du coup, son adolescence resurgit et l'amène à reconsidérer sa vie actuelle. Mais les choses se compliquent lorsqu'Eli lui avoue un terrible secret? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirstie Alley (Jo Beckett) Bill Smitrovich (Reverend Daniel Beckett) Janaya Stephens (Cass Beckett) Peter Horton (Eli Mayhew) Deborah Odell (Sylvia Mayhew) Sandra Caldwell (Betty) Rebecca Benson (Young Jo Beckett) Originaltitel: While I Was Gone Regie: Mike Robe Drehbuch: Alan Sharp, Sue Miller Musik: Lawrence Shragge