Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Höhepunkte von den Nickelsdorfer Konfrontationen 2016 (1) Merken Alljährlich im Juli wird das burgenländische Nickelsdorf für vier Tage zum Zentrum frei improvisierter Musik. Der ORF war 2016 wieder zwei Tage vor Ort, um das musikalische Geschehen für "Zeit-Ton" festzuhalten. Die Aufzeichnungen dieser zehn Konzerte können Sie in drei "Zeit-Ton"-Sendungen hören. Der heutige erste Teil stellt zwei Besetzungen ins Zentrum, in denen mit Ute Wassermann und Isabelle Duthoit zwei sehr prägnante Stimmperformerinnen mitwirken: Speak Easy und Where is the Sun sind zudem zwei Quartette, deren Musiker/innen oft miteinander improvisieren. Eine Premiere hingegen war Karkhana - eine Band, die Improvisierende der Kairoer und Beiruter Szene vereint. In Google-Kalender eintragen

