Die leichte Heldin: Hildegard Behrens

Die Stimmfächer-Lehre kennt bei Tenören den "schweren Helden". Das genaue Gegenteil war die Sopranistin Hildegard Behrens: eine leichte Heldin. Die Doppelbödigkeit schon im Stimmklang der für die Bühne "Spätberufenen" machte Hildegard Behrens nicht nur für die Strauss-Salome (mit Karajan, ihrem "Entdecker" fürs Internationale) zu einer Idealbesetzung. Bald war es der gesuchten "Fidelio"-Leonore (mit Böhm und Solti) aufgetragen, die Sopranstafette im deutschen Fach nicht nur für Leonie Rysanek, sondern auch von Gwyneth Jones zu übernehmen - bei den Brünnhilden, bei Isolde. Hildegard Behrens lobte und liebte "man" nicht des einen schönen, schillernden Spitzentons wegen, sondern für das ganze Paket: Die Behrens konnte (wie es in einem Nachruf stand, 2009) "wie keine andere die Sorgen, Nöte und Desaster solcher Frauengestalten ins Werk setzen, die sich gegen den Wust der Konventionen, gegen die Übermacht der Welt als emanzipierte Wesen triumphal in ihr Recht setzen". Dies mit gleißender, bisweilen selbstausbeuterischer Intensität - und einer intellektuellen Schärfe, die sich auch im klanglichen Resultat vermittelte, etwa dem gemeinsam mit Leonard Bernstein gestalteten kompletten "Tristan" aus München.