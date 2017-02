Österreich 1 19:05 bis 19:30 Sonstiges Dimensionen Die Welt der Wissenschaft Die andere Seite der Vernunft. Über Logik und Intuition Merken Lange Zeit galt die Logik als höchster Maßstab für Rationalität. Inzwischen relativieren Psycholog/innen und Evolutionstheoretiker/innen das etwas: Der Mensch denkt im besten Fall und nur manchmal logisch bzw. in Wahrscheinlichkeiten - aber parallel immer intuitiv. Und manch einer, der sich eher auf sein Bauchgefühl verlässt, kommt damit ziemlich gut durchs Leben. Auch der Blick in das Gehirn zeigt: Denkprozesse sind dem logischen Denken keineswegs untergeordnet, sondern können unabhängig davon ablaufen. Neuere Forschungsresultate zeigen, welche Bedeutung dabei der Intuition zukommt. Logik und Intuition scheinen also keine Gegensätze zu sein, sondern eher wie die zwei Seiten einer Medaille zu funktionieren. In Google-Kalender eintragen