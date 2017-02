RTL 9 03:55 bis 04:20 Sonstiges 112 Unité d'urgence Le discrédit D 2008 Merken Oliver et Bastien jouent autour d'une boîte à colis. Ils se défient l'un, l'autre de grimper dans la boîte. Finalement, Bastien se retrouve enfermé et Oliver n'a pas d'autre choix que d'appeler les urgences. Cependant, malgré la mise en garde de Rita, Hannah ne prend pas l'appel téléphonique du jeune garçon au sérieux et croit à une mauvaise plaisanterie. Kevin découvre que la vidéo de Dimitri filmant Florian en train de tabasser un homme est sur internet. Dimitri, paniqué, ne sait comment l'annoncer à Florian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariam Kurth (Nicole Held) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Tanja Lanäus (Judith Voss) Mats Reinhardt (Peter Wells) Simona Brokmann (Rita Brandt) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic

