RTL 9 02:35 bis 03:00 Sonstiges 112 Unité d'urgence La morsure de serpent D 2008 Après avoir ramené un serpent venimeux chez lui, Achim s'est fait mordre. L'équipe des urgences intervient et essaie de le sortir d'affaire. Pendant ce temps, une petite fête est organisée dans le service des urgentistes. Kristin Driesen et Martin Carstens se retrouvent seuls et une querelle éclate au sujet des budgets. Ils vont alors se rapprocher dangereusement. Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Judith Voss) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic