RTL 9 22:40 bis 23:00 Sonstiges Catch américain Raw USA 2016 Merken Les amateurs de catch ont rendez-vous avec le raw, l'émission de la WWE la plus populaire des Etats-Unis. La promesse de grands noms et de combats d'exception ! Prendre plaisir à voir des hommes et des femmes jouer une pièce de théâtre en trois actes avec "un gentil" et "un méchant" pour rendre encore plus hystérique le public, c'est tout l'intérêt du catch. Supporters amateurs ou passionnés invétérés, le catch offre de la grandiloquence, de la dérision, de la fausse violence cachée derrière un grand professionnalisme et de l'agilité. Laissez-vous bercer par ces cris de bêtes, ces physiques démesurés et appréciez avec humour, le spectacle qui vous est offert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie