Bayern 3 20:00 bis 22:00 Sonstiges Matuschke Die etwas anderen Radiohits in Bayern 3 Musik Maniac: Matuschke testet Euer Musikwissen in Bayerns härtestem Musik-Quiz / Matuschkes Liebling: der tollste, schönste, wichtigste neue Song der Woche / Coole MashUps, heiße Newcomer, besondere Raritäten Merken Musik Maniac: Matuschke testet Euer Musikwissen in Bayerns härtestem Musik-Quiz / Matuschkes Liebling: der tollste, schönste, wichtigste neue Song der Woche / Coole MashUps, heiße Newcomer, besondere Raritäten In Google-Kalender eintragen Moderation: Matthias Matuschik