hr2 23:04 bis 00:00 Sonstiges Doppelkopf Am Tisch mit Marlene Breuer, "Regisseurin für Menschen und Mäuse" Merken Eine Maus stürmt die Charts und erobert nicht nur die Herzen der Kinder, sondern auch den Kinderhörspielpreis BEO. Lindbergh heißt der kleine Nager, erfunden wurde seine abenteuerliche Geschichte von dem Bilderbuchmacher Torben Kuhlmann. Dass der umgearbeitete Text im Hörspiel nicht einfach eins zu eins akustisch illustriert wurde dafür hat die Regisseurin Marlene Breuer gesorgt. "Man hört einen Stift über Papier kratzen, dann trippelnde Pfoten und schon springt die Maus Charlie direkt in ihr Abenteuer! Deren halsbrecherische Dynamik bringt Regisseurin Marlene Breuer (hr2-kultur) effektvoll zur Geltung", heißt es in der Begründung der BEO-Jury. Die Arbeit eines Filmregisseurs kann man sich vorstellen, doch wie arbeitet ein Rundfunk-Regisseur? Marlene Breuer, die nicht nur Hörspiele in Szene setzt, sondern auch Lesungen und Features, erzählt im Doppelkopf-Gespräch mit Sylvia Schwab von ihrem Beruf. Da muss sie sensibel, kreativ und präzise arbeiten. Da kann sie Stimmen zum Klingen bringen und Bilder in Geräusche verwandeln. Und da darf sie mit einer großen Portion Abenteuerlust vieles wagen, was im täglichen Leben ein Traum bleibt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sylvia Schwab

