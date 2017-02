hr2 21:30 bis 22:30 Sonstiges Neue Musik "Zeitgenössisch werden" - Ausbildungswege Neue Musik (5): "akademisch, immatrikuliert" - Institute für Neue Musik (2) Merken Ausbildung an Musikhochschulen ist Zeitgenössisches inzwischen integriert? Kennen Studierende am Ende ihres Studiums zeitgenössische Werke, die Musikgeschichte des 20. und 21. Jahrhunderts? Wissen sie, wie man mit unkonventioneller Notation umgeht, wie man ungewohnte Klänge erzeugt? Kennen sie die Musik, die ihre komponierenden Kommilitonen schreiben? Wenn ja, wie haben sie sie kennengelernt? Ist die Ausbildung zeitgenössischer Musik inzwischen in den Lehrplänen verankert, oder sind es immer noch Zufälle, die Begegnung mit einzelnen Persönlichkeiten, die Musikstudierenden das Interesse an und das Wissen um Zeitgenössisches vermitteln? Die heutige Sendung nimmt die Ausbildung an Österreichischen und Schweizer Musikhochschulen in den Blick. In Google-Kalender eintragen

