TV5 03:07 bis 06:00 Sonstiges 300 millions de critiques ''Un sac de billes'' / Jain / Littérature haïtienne / Le zap culture Merken Au sommaire : "Un sac de billes'": Un film sur cinq naît d'un livre et certains livres donnent naissance à de multiples films. Est-ce une bonne idée - ''Un sac de billes'', de Joseph Joffo, vient d'être adapté par le réalisateur canadien Christian Duguay, plus de 20 ans après l'adaptation de Jacques Doillon. "Jain": Les Victoires de la musique récompensent chaque année des artistes francophones. Pour cette 32e édition, la Française Jain est en lice dans la catégorie Artiste féminine de l'année et pour le clip de ''Mabeka''. "Littérature haïtienne": La riche littérature haïtienne a un passé glorieux, un présent passionnant et un avenir avec de jeunes auteurs comme Néhémy Pierre-Dahomey. Avec ''Rapatriés'', il signe un premier roman très remarqué. "Le zap culture". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guillaume Durand, Myriam Fehmiu, Michel Cerutti, Julie Laferrière, Pascale Bourgaux, Emmanuel Khérad Originaltitel: 300 millions de critiques

