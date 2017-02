TV5 14:00 bis 14:42 Sonstiges Série noire Épisode 1 CDN 2014 Merken Denis et Patrick, deux scénaristes, apprennent avec effroi que leur série juridico-policière, sévèrement écorchée par la critique, est finalement reconduite. Ils se pensaient libérés de cette expérience éprouvante, accepteront-ils de se remettre au travail - Si Denis se laisse convaincre par un fan inconditionnel, parviendra-t-il à décider Patrick - Réalisation : Jean-François Rivard (Canada, saison 1, 2013) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: François Létourneau (Denis Rondeau) Vincent-Guillaume Otis (Patrick Bouchard) Édith Cochrane (Judith) Marc Beaupré (Marc Arcand) Louise Bombardier (Louise Talbot) Sharon Ibgui (Maude) Tetchena Bellange (New York Girl) Originaltitel: Série noire Regie: Jean-François Rivard Drehbuch: Jean-François Rivard, François Létourneau Musik: Cristobal Tapia de Veer