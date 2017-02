TV5 12:32 bis 13:26 Sonstiges Pêcheurs d'Irlande, menaces sur l'avenir F 2016 Merken John O'Brien est un pêcheur irlandais de la petite île d'Inis Bo Finne. Depuis presque 4 ans, avec des collègues des environs, il s'oppose aux décisions gouvernementales et aux réglementations de la Commission européenne. Son souhait : sauvegarder son droit de pêcher le saumon et transmettre cette tradition ancestrale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pêcheurs d'Irlande, menaces sur l'avenir Regie: Loïc Jourdain