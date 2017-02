SWR 2 23:03 bis 00:00 Jazz NOWJazz Improvisation - eine Qualität des Lebens (1). Keith Jarretts legendäres "Köln Concert" Merken Improvisation? Die meisten denken dabei zuerst an Jazz. Das ist nicht falsch, weil diese Musikgattung das "spontane Erfinden aus dem Moment heraus" wohl am deutlichsten präsentiert. Andererseits, auch Bach, Mozart, Beethoven waren große Improvisatoren, große Teile der Musikgeschichte waren und sind durch Improvisation gekennzeichnet. Improvisiert wird aber auch in anderen Künsten, im Theater, beim Film, in der Bildenden Kunst. Und weit darüber hinaus: im Fußball (wo man den Begriff nicht verwendet), im Alltag (jedes Gespräch hat improvisatorische Anteile), und ja, auch in der Politik. Man kann, wie der Politologe Herfried Münkler, zum Beispiel Angela Merkel improvisatorische Qualitäten bescheinigen. Nur, man muss schon genau hingucken, was Improvisation jeweils bezeichnet. Man sollte nicht - wie das die Management-Theorie getan hat - einfach die Jazz-Symbolik übertragen. Michael Rüsenberg schaut und hört hin und kommt zu dem Schluss: Improvisation ist eine Qualität des Lebens. Es geht gar nicht ohne - ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Die Reihe beginnt mit einem legendären Ereignis der Jazzgeschichte, mit dem Konzert von Keith Jarrett im Opernhaus Köln am 24. Januar 1975; als Tonträger später das meistverkaufte Album mit improvisierter Musik. Dass Jarrett selbst mehrfach seine Unzufriedenheit mit der Aufnahme kundgetan hat, hat ihrer Verbreitung nicht geschadet. Vor allem, dass er sich später erheblich gesteigert hat, bestärkt viele in der Annahme. dass er seine großartigen Improvisationen unvorbereitet, gleichsam aus dem Nichts schöpft. Der Musikpsychologe Reinhard Kopiez hat Zweifel. Improvisation ist für ihn "kontrollierter Kontrollverlust". Das quasi "Voraussetzungslose" hält er für eine "Selbstmythologisierung" einer ganzen Gattung. In dieser ersten Folge geht es um die psychologischen Voraussetzungen der Jazz-Improvisation. In Google-Kalender eintragen

