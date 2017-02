SWR 2 22:03 bis 23:00 Sonstiges "The Accidental Paradise - intermedial" Hörstück mit Fotofilm Merken Der Salton Sea in Kalifornien, unweit der Grenze zu Mexiko, war ursprünglich eine Wüste. Durch Überschwemmungen des Colorado River und kulturelle Landgewinnung wurde er zu einem hybriden Gebiet, dessen Landschaft Natur und Kulturprodukt zugleich ist. Nach 1908 entstand ein künstlicher See, der zum "american dream" ausgebaut wurde. Nach einem Hochwasser zerplatzte er. Seit den 1980er-Jahren finden sich hier erodierte Landschaften, aufgegebene Motels, versunkene Hauser, zerfallene Yachthafen, die von den Beach Boys, Frank Sinatra und den Marx Brothers kunden. Cees intermediale Arbeiten für Audio und Video entwerfen auf der Grundlage von Fotografien und Field Recordings musikalisch-künstlerische Verdichtungen für diese US-amerikanische Region zwischen Paradies und Apokalypse. Der Film wird gestreamt unter SWR2.de/hoerspiel und bleibt wie das Hörstück dort 14 Tage im Netz. In Google-Kalender eintragen Regie: Werner Cee