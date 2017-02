SWR 2 10:05 bis 10:30 Sonstiges Tandem Eine Erbschaft für jedermann? Auf der Suche nach mehr Gerechtigkeit Merken 60 Milliarden Euro. Vielleicht sogar 360 Milliarden. Was für eine Summe! Soviel Vermögen wird in den kommenden Jahren in Deutschland vererbt werden. Jahr für Jahr. Nur leider erben nicht alle Menschen. Ist das gerecht? Was stellen Erben mit diesem nicht selbst erarbeiteten Reichtum an? Und vor allem: Was könnte man mit diesem Geld alles tun? Könnte man es anders verteilen, um ein klein wenig mehr Gerechtigkeit und Chancengleichheit herzustellen? Eine Suche nach Möglichkeiten! In Google-Kalender eintragen