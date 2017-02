Bayern 2 14:05 bis 15:00 Sonstiges kulturLeben Das Wochenende in Bayern "Auf Anfang": Sebastian Pufpaff mit neuem Programm in Ingolstadt / "Rocco und seine Brüder" an den Münchner Kammerspielen / "Antigone" am Landestheater Coburg / "Relikte und Reliquien" in der MEWO-Kunsthalle und am Theater Memmingen / "Das Leben ist gut": Lesung und Gespräch mit Alex Capus in Amberg und Murnau / Bavarian Revolution: Die Wellbappn gegen Trump und Pofalla / Kurz und bündig - Tipps fürs Wochenende Merken "Auf Anfang": Sebastian Pufpaff mit neuem Programm in Ingolstadt / "Rocco und seine Brüder" an den Münchner Kammerspielen / "Antigone" am Landestheater Coburg / "Relikte und Reliquien" in der MEWO-Kunsthalle und am Theater Memmingen / "Das Leben ist gut": Lesung und Gespräch mit Alex Capus in Amberg und Murnau / Bavarian Revolution: Die Wellbappn gegen Trump und Pofalla / Kurz und bündig - Tipps fürs Wochenende In Google-Kalender eintragen