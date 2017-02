Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Gemüse im Wohnzimmer, Fleisch aus dem Reagenzglas. Ist das die Ernährung der Zukunft? Merken Die weltweiten Umweltressourcen schwinden, und die Landwirtschaft steht vor der Frage, wie man knappe Ressourcen wie Anbaufläche und Wasser nutzen soll, um alle Menschen satt zu bekommen. Gleichzeitig wächst in Deutschland das Bewusstsein für nachhaltige Ernährung, die die Umwelt schont und das Tierwohl im Blick hat. Die Stadt wird dabei zu einem wichtigen Akteur und die Produktion von Lebensmitteln soll in ihr Innerstes geholt werden. Hobbygärtner planen "Urban Gardening"-Projekte oder produzieren Gemüse in der eigenen Wohnung. Auf der anderen Seite forschen Wissenschaftler und Start-Ups daran, wie man Pflanzen statt auf einer weiten Fläche in die Höhe anbauen kann, gepflanzt in einer Nährlösung statt in Erde. Oder züchten sogar Fleisch im Reagenzglas. Können diese Visionen unsere Ernährung der Zukunft werden? Ein Notizbuch "Nah dran" von Eva Huber. In Google-Kalender eintragen