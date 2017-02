ATV 2 02:40 bis 04:20 Drama Wahre Lügen CDN, GB 2005 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In den 50er Jahren gehörten Lanny Morris und Vince Collins zu den beliebtesten Entertainern der USA. Lanny war mit seinem losen Mundwerk für die Unterhaltung zuständig und der smarte Brite Vince sorgte für das gewisse Flair. Das Publikum, insbesondere der weibliche Teil, liebte sie. Affären und Eskapaden standen auf der Tagesordnung. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, wird eines Tages die junge Maureen tot in der Suite der beiden Stars aufgefunden. Die Polizei kann ihnen zwar nichts nachweisen, aber ein paar Tage später folgt die Trennung der beiden. Fast 15 Jahre später, erhält die Reporterin Karen O'Connor den Auftrag herauszufinden, was wirklich in jener Nacht geschehen ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Bacon (Lanny Morris) Colin Firth (Vince Collins) Alison Lohman (Karen O?Connor) David Hayman (Reuben) Rachel Blanchard (Maureen O?Flaherty) Maury Chaykin (Sally Sanmarco) Sonja Bennett (Bonnie Trout) Originaltitel: Where the Truth Lies Regie: Atom Egoyan Drehbuch: Atom Egoyan Kamera: Paul Sarossy Musik: Mychael Danna Altersempfehlung: ab 16