ATV 2 00:40 bis 02:40 Drama Nell USA 1994 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nell ist im wahrsten Sinne ein Kind von Mutter Natur. Abgeschieden von der Zivilisation wächst sie inmitten unberührter Wälder auf und lernt dort zu leben. Eines Tages wird sie von dem Landarzt Dr. Lovell entdeckt, der zuerst eine schwere psychische Störung bei der jungen Frau vermutet. Dass dies jedoch nicht der Fall ist, bemerken er und die Psychologin Paula Olsen erst, als sie Nell näher kennen lernen. Die unbeschwerte Art der sensiblen Frau, ihr Verhalten und Umgang mit verschiedenen Situationen gewährt den beiden tiefe Einblicke in ihre komplexe Persönlichkeit. Für Nell wäre ein Leben in unserer Welt unvorstellbar, vor allem weil sie nur als Sensation und Forschungsobjekt gehandelt werden würde. Doch genau dies könnte schon bald geschehen, da bereits profitgierige Neider von der "unheimlichen" Waldfrau Wind bekommen haben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jodie Foster (Nell) Liam Neeson (Jerome Lovell) Natasha Richardson (Paula Olsen) Richard Libertini (Alexander Paley) Nick Searcy (Todd Peterson) Robin Mullins (Mary Peterson) Jeremy Davies (Billy Fisher) Originaltitel: Nell Regie: Michael Apted Drehbuch: Mark Handley, William Nicholson Kamera: Dante Spinotti Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12

