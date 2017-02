ATV 22:55 bis 23:50 Krimiserie White Collar Väter, Söhne und das große Panschen USA 2013 Stereo Merken Als Neal den ersten Schock darüber verdaut hat, dass es sich bei Sam in Wahrheit um Neals Vater James Bennett handelt, möchte er mehr über dessen Vergangenheit wissen. James betont, dass er nie einen Cop getötet hätte. Doch er sei von der mächtigen Flynn-Familie und seinem korrupten Vorgesetzten, der auf der Gehaltsliste der Flynns stand, damals in eine Falle gelockt worden. Um James' Version der Geschichte zu überprüfen, will das White Collar-Team Neal undercover als Whiskey-Fälscher in die Flynn-Familie einschleusen. Peters Plan ist es, Flynn wegen des Vertriebs von gefälschtem Alkohol zu verhaften. Aber Neal geht es darum, Flynn als Ellens Mörder zu überführen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Bomer (Neal Caffrey) Tim DeKay (Peter Burke) Willie Garson (Mozzie) Marsha Thomason (Diana Barrigan) Sharif Atkins (Clinton Jones) Tiffani Thiessen (Elizabeth Burke) Scott Evans (Dennis Flynn) Originaltitel: White Collar Regie: Paul Holahan Drehbuch: Joe Henderson Kamera: Robert Gantz Musik: Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12

