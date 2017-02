ATV 22:00 bis 22:55 Krimiserie Major Crimes Frauenhandel USA 2014 Stereo Merken Die Polizei von Los Angeles ist während einer Ermittlung in einer schwierigen Situation: Eine Reihe junger Frauen ist aus einem beliebten Nachtclub verschwunden. Bei den Ermittlungen kommt es schnell zu einem Zerwürfnis zwischen Captain Raydors Abteilung und den Beamten vom Special Operations Bureau. Fritz erholt sich langsam, während Rustys Mutter wieder einmal mit dem Gesetz in Konflikt kommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mary McDonnell (Capt. Sharon Raydor) G.W. Bailey (Lt. Louie Provenza) Tony Denison (Lt. Andy Flynn) Michael Paul Chan (Lt. Michael Tao) Raymond Cruz (Det. Julio Sanchez) Phillip P. Keene (Buzz Watson) Graham Patrick Martin (Rusty Beck) Originaltitel: Major Crimes Regie: Michael M. Robin Drehbuch: James Duff, Leo Geter Kamera: David A. Harp Musik: James S. Levine