ATV 16:00 bis 16:30 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Schock für Jill (2) USA 1999 Stereo Jill hat die Operation gut überstanden, erfährt aber, dass wegen der Komplikationen eine Totaloperation vorgenommen werden musste. Daher müsse sie mit einer vorzeitigen Menopause rechnen, was Jill in tiefe Depressionen stürzt. Tim versucht seine Frau aufzumuntern, aber sie reagiert auf diese Versuche genau so unwirsch wie auf die Rücksichtnahme ihrer Söhne. Als Tim überhaupt nicht mehr weiß, wie er mit Jills Stimmungsschwankungen umgehen sollen, kommt ihm Jills Mutter zu Hilfe... Schauspieler: Tim Allen (Tim) Patricia Richardson (Jill) Earl Hindman (Wilson) Jonathan Taylor Thomas (Randy) Zachery Ty Bryan (Brad) Taran Noah Smith (Mark) Richard Karn (Al) Originaltitel: Home Improvement Regie: Geoffrey Nelson Drehbuch: Elliot Shoenman, Marley Sims Kamera: Donald A. Morgan