ATV 14:35 bis 15:30 Familienserie Gilmore Girls Letzte Rettung USA 2006 Stereo Merken Luke will für seine Tochter April eine Geburtstagsparty im Diner schmeißen. Lorelai bietet ihre Hilfe an und ist äußerst verletzt, als Luke ablehnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, David S. Rosenthal Kamera: John C. Flinn III Musik: Sam Phillips