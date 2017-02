ATV 12:40 bis 13:10 Comedyserie Hör mal wer da hämmert Schock für Jill (1) USA 1999 Stereo Merken Gerade als Jill alle Recherchen abgeschlossen hat, um ihre Magisterarbeit endlich zum Abschluss zu bringen, stellt sich bei einer Untersuchung heraus, dass sie einen Tumor in der Gebärmutter hat. Da sie sofort operiert werden muss, muss Tim seinen Söhnen erklären, was mit Jill los ist. Später muss er dann auch Jill beruhigen, die sich wegen der Operation große Sorgen macht. Beim Eingriff kommt es tatsächlich zu Komplikationen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tim Allen (Tim Taylor) Patricia Richardson (Jill Taylor) Earl Hindman (Wilson Wilson, Jr.) Debbe Dunning (Heidi Keppert) Taran Noah Smith (Mark Taylor) Zachery Ty Bryan (Brad Taylor) Richard Karn (Al Borland) Originaltitel: Home Improvement Regie: Peter Bonerz Drehbuch: Elliot Shoenman, Marley Sims Kamera: Donald A. Morgan