NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen 9. Februar 1952: Die erste Sportdirektübertragung im NWDRFernsehen Merken Es lebe der Sport - denken Millionen Deutsche und betreiben ihn aktiv. Noch beliebter ist allerdings das Zuschauen - auf dem Platz, in der Halle oder ganz bequem vom Sofa aus, bei Bier und Chips, im Trikot der Lieblingsmannschaft. Sport im Fernsehen gehört zu den "Lieblingssportarten" der Deutschen. Und so ist es kein Wunder, dass auch in den Anfängen des Fernsehens Sport auf dem Programm steht. Bereits die Nazis übertragen 1936 die Olympischen Spiele in Berlin live - in 36 öffentlichen Fernsehstuben, denn private Empfangsgeräte gibt es in Deutschland noch nicht. Nach dem Krieg startet der NWDR - der Nordwestdeutsche Rundfunk - 1950 ein Fernsehversuchsprogramm aus einem Hochbunker in Hamburg: Täglich werden zwei Stunden am Abend gesendet - Nachrichten, Quizsendungen, Spielfilme und natürlich Sport. Die Live-Berichterstattung ist anfangs schwierig: Übertragungswagen, Leitungen und Kameras sind Mangelware. Aber am 9. Februar 1952 ist es so weit: Der NWDR zeigt die erste Sportdirektübertragung im Fernsehen: einen Amateurboxkampf aus der ETV-Halle in Hamburg. Und kaum einer sieht's, denn zu der Zeit gibt es in der Bundesrepublik gerade mal 4.000 Fernsehgeräte. Das Fußball-WM-Finale 2014 in Brasilien sehen dagegen rund 35 Millionen Deutsche. In Google-Kalender eintragen