Bayern 4 22:05 bis 23:00 Sonstiges Horizonte Und sie dreht sich doch, die Vinylscheibe. Der Plattenspieler und die Neue Musik Der Plattenspieler kann mehr als nur reproduzieren, er ist auch ein Musikinstrument. Das wissen nicht nur Hip-Hop-DJs, sondern auch die Turntablisten - eine umtriebige Szene innerhalb der improvisierten Musik. Theresa Beyer fragt in Horizonte, wie der US-Amerikaner Christian Marclay und die beiden SchweizerMartin Lorenz und Christoph Hess ihre Plattenspieler und Schallplatten manipulieren und was sie am Medium Vinyl fasziniert. Wenn Christian Marclay an seinen Plattentellern zu Gange ist quietscht, klickt und hämmert es gewaltig. Der US-Amerikaner ist den schwarzen Scheiben seit 40 Jahren treu und hat den Turntablism in die Galerien und Konzertsäle gebracht. Wenn der Berner Christoph Hess alias Strotter Inst. mit seinen mit Papier und Gummi bearbeiteten Platten improvisiert und Objekte auf die rotierenden Scheiben legt, haut er uns ein grobes Wummern um die Ohren. Bei Martin Lorenz aus Zürich hingegen zählt das Feine: mit einem Skalpell ritzt er feine geometrische Formen in Scheiben mit Sinuston-Kompositionen. Drei verschiedene Zugänge, eine Gemeinsamkeit: der Plattenspieler.