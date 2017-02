BonGusto 14:15 bis 14:40 Magazin Nordlichter - Kulinarisch skandinavisch Tiefseeschmaus N 2005 Merken Heute werden wir Zeuge der wilden und rauhen Westküste, wo Tina nach Austern, Muscheln, Hummern und Krabben taucht. Das Ergebnis: ein großes Buffet mit Norwegischem Hummer an Mango und Vanille, Makrelen-Sandwiches, Austern mit Dill und Anchovies und einem falbhaften Erdbeer-Dessert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tina Nordström Originaltitel: New Scandinavian Cooking