BonGusto 11:35 bis 12:00 Unterhaltung meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic ...mit Johann Lafer D 2011 Merken In dieser Folge mit Johann Lafer: Ein Stern, zwei Restaurants, unzählige Fernsehsendungen, Bücher und Auszeichnungen - Star- und Fernsehkoch Johann Lafer ist ein wahres Schwergewicht in der deutschen Küchenszene. Heute besucht er die "meine Familie & ich" Redaktion in München und bereitet mit Küchenchef Jörg Götte Rezepte rund um den Kürbis zu. In einer kulinarischen Schaffenspause beweist Lafer sein Können bei seiner zweiten großen Leidenschaft: dem Hubschrauberfliegen. Erstmals im deutschen Fernsehen ist mit diesem "Gastspiel" eine Koch-Reportage auch in 3D zu empfangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel - Classic