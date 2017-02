MTV 13:55 bis 14:50 Show The Hills Paris Changes Everything USA 2006-2010 Merken Kaum fühlt es sich so an, als verlaufe nun alles in rechten Bahnen, schon passiert wieder etwas. Lauren und Brody versuchen, ihre Beziehung in den Griff zu kriegen und Lauren muss nach Paris zum Crillon Ball - was einiges ändern wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Hills