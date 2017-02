Deutschlandfunk 20:10 bis 21:00 Sonstiges Aus Kultur- und Sozialwissenschaften Amerika unter Donald Trump. Eine Tagung an der Uni Passau über die USA nach den Wahlen / "Deutschland im Streit über Migration, Multikultur - und sich selbst". An der Sächsischen Akademie der Wissenschaften diskutierten Experten über die Flüchtlingssituation in unserem Land / Das Internet und seine Folgen. In Bochum wurde ein neues Zentrum für Internetforschung eröffnet / Mit Ritualen das Schicksal beeinflussen. Der Bonner Ägyptologe Prof. Ludwig Mronz erforscht den Heka-Kult im antiken Ägypten Merken Amerika unter Donald Trump. Eine Tagung an der Uni Passau über die USA nach den Wahlen / "Deutschland im Streit über Migration, Multikultur - und sich selbst". An der Sächsischen Akademie der Wissenschaften diskutierten Experten über die Flüchtlingssituation in unserem Land / Das Internet und seine Folgen. In Bochum wurde ein neues Zentrum für Internetforschung eröffnet / Mit Ritualen das Schicksal beeinflussen. Der Bonner Ägyptologe Prof. Ludwig Mronz erforscht den Heka-Kult im antiken Ägypten In Google-Kalender eintragen