ProSieben 02:35 bis 03:00 Comedyserie New Girl Models USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Die Freundschaft zwischen Jess und Cece wird auf eine harte Probe gestellt - und das an Ceces Geburtstag. Cece teilt Jess mit, dass sie dieses Jahr auf den alljährlichen Kaffeeklatsch verzichten und lieber mit ihren Model-Kolleginnen in einem Club feiern möchte. Jess kommt zähneknirschend mit. Im Laufe der Nacht kann sie jedoch nicht mehr an sich halten und beleidigt die Models. Auch zwischen Schmidt und Nick kommt es zu einem heftigen Streit. Der Auslöser: ein Keks. Schauspieler: Zooey Deschanel (Jess) Jake Johnson (Nick Miller) Max Greenfield (Schmidt) Lamorne Morris (Winston Bishop) Hannah Simone (Cece) Rebecca Reid (Nadia) Jason Antoon (Clipboard Guy) Originaltitel: New Girl Regie: Eric Appel Drehbuch: Josh Malmuth, Elizabeth Meriwether, Rebecca Addelman Musik: Ludwig Goransson Altersempfehlung: ab 6