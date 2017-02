ORF 3 21:55 bis 22:25 Dokumentation Im Brennpunkt Indonesien: Dicke Luft in Südostasien Indonesien: Dicke Luft in Südostasien 2015 Stereo 16:9 Merken 2015 gerieten in Indonesien Waldbrände außer Kontrolle - mit verheerenden Folgen: Ein tödlicher Rauch lag über weiten Teilen Südostasiens. Eine halbe Million Menschen musste wegen Atemwegserkrankungen im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt wurden rund 130.000 Feuerstellen durch illegale Brandrodung gezählt - es war vielleicht die schlimmste Umweltkatastrophe des jungen Jahrtausends. Seit Jahrhunderten haben hier Bauern Wälder gerodet oder abgebrannt, um Reis und andere Getreidesorten anzubauen. Doch jetzt wird neben anderen Großunternehmen "Asia Pulp", die größte Holzfirma Indonesiens, beschuldigt, dieselbe "Slash and Burn-Taktik" der Kleinbauern anzuwenden, um mehr Land zu gewinnen. Die Frage, wer verantwortlich ist, lässt sich genauso schwer beantworten wie die, was gegen das Problem getan werden kann. Professor Bambang Hero und die Umweltministerin Siti Nurbaya haben bei ihren Untersuchungen herausgefunden, dass die meisten illegalen Feuer von den großen Industrien stammen. 400 Unternehmen wurden unter die Lupe genommen, doch bis dato nur 30 abgestraft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Brennpunkt