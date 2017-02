ORF 1 04:00 bis 04:45 Krimiserie Der letzte Bulle Zur Kasse, Schätzchen D 2013 Stereo Untertitel 16:9 Merken Beim Saunieren in einem Bordell stirbt der Finanzbeamte Martin Trabert an einem Hitzschlag. Es riecht nach Mord. Mick und Andreas knüpfen sich den Bordell-Betreiber Ron Hubertus vor. Möglicherweise waren er und Trabert in dunkle Geschäfte verwickelt. Auch abseits des Mordfalls gibt es viel zu tun für Mick. Durch hartnäckige Ermittlungen schafft er es endlich, etwas Licht in das Komplott gegen ihn vor 20 Jahren zu bringen. Zudem scheint aus einem harmlosen Flirt unter Kollegen allmählich mehr zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Proschat Madani (Tanja Haffner) Franziska Weisz (Stefanie Averdunk) Tatjana Clasing (Uschi) Robert Lohr (Roland Meisner) Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Peter Stauch Drehbuch: Arndt Stüwe Kamera: Felix Poplawsky Musik: Thomas Klemm

