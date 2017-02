Schweiz 2 23:20 bis 00:45 Komödie Don Jon USA 2013 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jon (Joseph Gordon-Levitt) ist ein Prachtkerl und sein Leben ist vielleicht das Prachtleben überhaupt. Wenn er nicht eben den Luxuskörper stählt oder mit seinen Jungs abhängt, lässt der souveräne Macker als Barkeeper seinen Charme spielen. Weil Jon bei den Ladys dermassen gut ankommt, haben ihm seine Kumpels den Beinamen "Don" verpasst. Dabei kommt ihm aber beileibe nicht jede hergelaufene Frau ins Bett - eine Acht von Zehn auf Jons Skala muss die Glückliche schon mitbringen. Als in der Wohlgestalt von Barbara (Scarlett Johansson) eine glatte Zehn an der Bar steht, ist Don Jons grosse Stunde gekommen. Tatsächlich zeigt sich selbst die Traumfrau für den Charme des Verführers empfänglich. Seine Probleme beginnen erst, als Jon sich in tatsächlich und richtig in Barbara verliebt. Denn während bei Barbara ein "Titanic"-Plakat das Zuhause schmückt, ist Jon abhängig von ungleich härterem Stoff und erliegt den Verlockungen allzeit verfügbarer Internetpornografie mehrmals täglich. Von Barbara vor die Wahl zwischen den virtuellen Verführerinnen und einer Traumfrau in Fleisch und Blut gestellt, gerät Jon in echte Entscheidungsnot. Joseph Gordon-Levitt bekam als Enkel von "Bettgeflüster"-Regisseur Michael Gordon das Talent in die Wiege gelegt und stand im Alter von sieben Jahren erstmals vor der Kamera. Mitten in seiner erfolgreichen Karriere als Schauspieler in Filmen wie "Inception", "Looper" und Christopher Nolans "Batman"-Filmen versucht der Kalifornier, sich als Regisseur eines Filmes, für den er überdies das Drehbuch verfasst und die Hauptrolle übernommen hat. Thematisch am Puls einer hedonistischen Zeit gelegen, die Dumpfbacken aus Realityshows wie "Jersey Shore" zu Stars macht, widmet "Don Jon" sich dem überaus aktuellen Phänomen der Pornosucht, neben der die Liebeszenen des richtigen Lebens verblassen. Zwar freute sich ein Onlinejournalist der "Basler Zeitung" über "eine Independent-Perle, die den Start einer grossen Regiekarriere verspricht", doch muss der Allrounder Joseph Gordon-Levitt seinem vergnüglichen Debüt vier Jahre später einen Nachfolger erst noch folgen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Gordon-Levitt (Jon) Scarlett Johansson (Barbara) Julianne Moore (Esther) Rob Brown (Bobby) Glenne Headly (Angela) Brie Larson (Monica) Tony Danza (Jon Sr.) Originaltitel: Don Jon Regie: Joseph Gordon-Levitt Drehbuch: Joseph Gordon-Levitt Kamera: Thomas Kloss Musik: Nathan Johnson Altersempfehlung: ab 16

