Schweiz 1 23:25 bis 00:00 Magazin NZZ Format Die Fernsehsendung der Neuen Zürcher Zeitung Sehnsuchtsort Südsee - Tahiti und seine Inseln CH 2016 Stereo HDTV Merken Kein Archipel ist weiter von einem Kontinent entfernt als die Marquesas-Inseln. Alle vier Jahre feiern die Einwohner ein Kultur-Festival, um Touristen auf die entlegenen Eilande zu holen, die einst Heimat des Malers Paul Gauguin und des Sängers Jacques Brel waren. Kein Atoll ist schöner als Tetiaroa, das bis zu seinem Tode Marlon Brando gehörte und auf dem eines der luxuriösesten Resorts weltweit gebaut wurde. Kein Tier ist den Polynesiern so heilig wie die Schildkröte. In Schildkrötenlazaretten werden verletzte und kranke Tiere wieder aufgepäppelt. Und keine Distanz war dem Schweizer Ehepaar Bratschi zu gross, um das Paradies zu finden: Bora Bora. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: NZZ

