Schweiz 1 14:55 bis 16:35 Drama Rosamunde Pilcher - September D, GB, USA 1996 Nach einer Vorlage von Rosamunde Pilcher 20 40 60 80 100 Merken Edmond hat es dank Willenskraft und grossem Einsatz als Geschäftsmann zu grossem Erfolg gebracht. Doch sein Ehrgeiz hat sich nicht gerade positiv auf sein Privatleben ausgewirkt. Als er, ohne seine Frau Virginia um Rat zu fragen, beschliesst, ihren acht Jahre alten Sohn aufs Internat zu schicken, gerät Edmonds und Virginias Ehe in eine Krise. Edmunds Jugendfreund Archie hat mit eigenen Problemen zu kämpfen. Gemeinsam mit seiner Frau Isobel lebt das Oberhaupt der Adelsfamilie Balmerino auf dem altehrwürdigen Schloss Croy. Doch wie viele Adelsfamilien stecken auch die Balmerinos in finanziellen Nöten. Regelmässig müssen sie US-Touristen bei sich einquartieren, um anfallende Rechnungen bezahlen zu können. Schlimmer aber ist eine unausgesprochene Schuld, die Archie nun schon jahrzehntelang mit sich herumträgt und die ihn zu einem verbitterten und einsamen Menschen gemacht hat. Archie und Edmond werden durch die Vorbereitungen zu einem Ball in Aufruhr versetzt. Zum 21. Geburtstag ihrer Tochter Katy hat deren Mutter Verena nämlich nicht nur alle Familien des idyllische Städtchens Strathcoy in den schottischen Highlands eingeladen, sondern auch jene Frau, die das Dorf einst unter geheimnisvollen Umständen verlassen und 20 Jahre nicht mehr betreten hat: Pandora, geborene Lady Balmerino. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jacqueline Bisset (Pandora) Michael York (Edmond) Mariel Hemingway (Virginia) Edward Fox (Archie) Virginia McKenna (Violet) Jenny Agutter (Isobel) Emily Hamilton (Alexa) Originaltitel: September Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Lee Langley Kamera: Peter Sinclair Musik: Richard Hartley Altersempfehlung: ab 6