Schweiz 1 14:20 bis 14:55 Comedyserie Fertig lustig Ein sauberer Abgang CH 2000 Stereo Merken Kathrin, die gerne Mechanikerin werden möchte, hat im Supermarkt heimlich ein Set verchromte Schraubenschlüssel in Max' Einkaufswägeli geschmuggelt: Drei Tage Hausarrest! Während sie ihn absitzt - natürlich ohne dabei die Klappe halten zu können - kommt fast stündlich ein Tag Strafe hinzu. Erich führt die anhaltend schlechten Schwingungen zwischen Vater und Tochter auf Phänomene des Feng Shui zurück. Schliesslich schwören auch Hollywood-Stars darauf: Ein paar Einrichtungsgegenstände umgestellt und schon herrscht wieder Harmonie in der Wohnung. Max glaubt noch eine andere Schuldige zu kennen: die Putzfrau! Alles, was sie anfasst, geht zu Bruch. Als er sie feuern will, bringt er es aber doch nicht übers Herz. Stattdessen vermittelt er die "Perle" an Eliane, die für einen Empfang wichtiger Geschäftsleute dringend eine Serviererin sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Urs Bosshardt (Max Brugger) Anna Gemsch (Kathrin Brugger) Regula Imboden (Angela Brugger) Caroline Rasser (Eliane Bissiger) Erich Vock (Erich Truniger) Alexandra Prusa (Gast) Originaltitel: Fertig lustig Regie: Stefan Huber Drehbuch: Rolf Polier