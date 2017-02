Schweiz 1 11:30 bis 12:15 Magazin Rundschau Das aktuelle Polit- und Wirtschaftsmagazin Schwanders Kampf gegen die Kesb: Nur Verlierer / Rot-grüne Stadtpolitik: Die Vertreibung der Büezer / Geldsegen für den Pastor: Die Methoden der Tamilen-Kirche CH 2017 Stereo HDTV Merken Schwanders Kampf gegen die Kesb: Nur Verlierer: Verzweiflung, Wut, Millionenschaden: Der SVP-Nationalrat Pirmin Schwander zermürbt sich zusehends im Kampf gegen die Kesb. Weil er einer Mutter geholfen habe, ihr Kind vor der Kesb zu verstecken, wird gegen ihn ermittelt - seine nationalrätliche Immunität hat er bereits verloren. Neue Details des Falles zeigen: Es gibt nur Verlierer. Rot-grüne Stadtpolitik: Die Vertreibung der Büezer: 40 Prozent der italienischen und spanischen Wohnbevölkerung sind aus dem Berner Länggass-Quartier weggezogen: Die Büezerinnen und konnten sich die Mieten nicht mehr leisten. Das Boomquartier ist jetzt in den Händen der Akademiker und Besserverdienenden - Resultat der rot-grünen Stadtaufwertung. Die langjährige Gemeindepolitikerin und heutige SP-Nationalrätin Min Li Marti rechtfertigt bei Sandro Brotz die Stadtpolitik der SP. Geldsegen für den Pastor: Die Methoden der Tamilen-Kirche: Die evangelikale Freikirche Philadelphia Missionary Church (PMC) setzt gemäss Insidern ihre Mitglieder in der Schweiz mit überbordenden Spendenforderungen unter Druck. Die PMC ist die grösste Kirche der Schweizer Tamilengemeinde. Ihr leitender Pastor sammelt konsequent Spenden und organisiert Kollekten. Selber investiert er Geld auch in private Immobilien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sandro Brotz Originaltitel: Rundschau