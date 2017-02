ORF 2 04:15 bis 04:35 Magazin heute österreich A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Das Magazin hat mit "heute mittag" auch ein Pendant zur Mittagszeit. Die Sendung bleibt, wie schon der Vorgänger "Heute in Österreich", auf die wichtigsten Ereignisse des Tages in Österreich fokussiert. Das Format zeigt Hintergründe und Zusammenhänge und berichtet auch über alle Themen aus den Bundesländern, die Österreich bewegen. Service und vertiefende Information, u. a. auch Gesundheitsthemen, kommen dabei nicht zu kurz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: heute österreich

