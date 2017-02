ORF 2 17:30 bis 18:30 Magazin heute leben Lebensmitteltest - Greenpeace testet Mindesthaltbarkeit / Hirntumor - Neuroonkologin Univ.-Prof. Christine Marosi bespricht aktuellen "Bergdoktor"-Fall / Valentinstag A 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken Lebensmitteltest - Greenpeace testet Mindesthaltbarkeit: Ein Joghurt - eine Woche abgelaufen - vollkommen in Ordnung. Eier - drei Wochen abgelaufen - schmecken einwandfrei. Immer wieder machen Konsumentinnen und Konsumenten die Erfahrung, dass Waren weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar sind - lassen sich aber verunsichern und schmeißen deshalb viele essbare Lebensmittel weg. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will es jetzt genau wissen: Sie starteten einen mehrwöchigen Versuch an acht verschiedenen Lebensmitteln: Im Labor wird mikrobiologisch und sensorisch getestet, wie lange Eier, Käse, Joghurt und Wurst nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatum ohne Bedenken verzehrt werden können. "heute leben" ist bei diesem Versuch exklusiv dabei. Greenpeace-Österreich-Sprecherin Hanna Simons zu Gast im Studio: Die Sprecherin von Greenpeace Österreich präsentiert im Studio die ersten Testergebnisse: Was ist zwei Wochen nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums mit den acht Produkten mikrobiologisch und sensorisch passiert? Hirntumor - Neuroonkologin Univ.-Prof. Christine Marosi bespricht aktuellen "Bergdoktor"-Fall: In der "Bergdoktorfolge" am Mittwoch ging es u. a. um einen Mann mit Hirntumor - ohne Aussicht auf Heilung. Bis man feststellt, dass sich das Gewächs abgekapselt hat und doch therapierbar ist. Eine Hoffnung, die wohl alle Patienten mit Hirntumoren haben. Aber ist ein solches Szenario realistisch? Dazu ist die Neuroonkologin Univ.-Prof. Christine Marosi vom AKH Wien live zu Gast im Studio. Valentinstag: Florist Wolfgang Keck-Rauber präsentiert florale Trends fu?r den Tag der Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Hanna Simons (Greenpeace-Österreich-Sprecherin) Originaltitel: heute leben