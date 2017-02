Nick 02:30 bis 02:55 Jugendserie Zoey 101 Lolas Spende USA 2008 Merken Zoey und ihre Freunde machen bei einem Wohltätigkeits-Wettbewerb im Gehen mit. Über Sponsoren wollen sie das Geld für den guten Zweck heranschaffen: Je weiter die Strecke, die sie zurücklegen, desto mehr Geld zahlen die Sponsoren. Lola verschätzt sich allerdings gründlich und verspricht den Veranstaltern des Wohltätigkeitsrennens eine utopisch hohe Geldsumme. Als sie ihren Irrtum bemerkt, wendet sie sich hilfesuchend an Zoey. Die verspricht, mit dem Chef der Wohltätigkeitsorganisation zu sprechen und den Irrtum aufzuklären - doch das Gespräch endet nicht so positiv, wie Zoey gehofft hatte. Bei Quinn und Logan stehen derweil einige Änderungen ins Haus: Sie merken, dass sie sich eigentlich gar nicht hassen, sondern gern zusammen wären. Dieser plötzliche Sinneswandel muss vor ihren Freunden natürlich erst einmal verheimlicht werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Lynn Spears (Zoey Brooks) Paul Butcher (Dustin Brooks) Victoria Justice (Lola Martinez) Christopher Massey (Michael Barret) Erin Sanders (Quinn Pensky) Matthew Underwood (Logan Reese) Creagen Dow (Jeremiah Trottman) Originaltitel: Zoey 101 Regie: Michael Grossman Drehbuch: Ethan Banville Musik: Michael Corcoran